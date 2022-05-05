ظهر البرازيلي أندرسون تاليسكا والكاميروني فينسنت أبو بكر بشكل مميز مع النصر في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هذا الموسم.

تاليسكا وأبو بكر يتألقان

وساهما تاليسكا وأبو بكر في تسجيل 23 هدفًا بقميص الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وهو أكثر من نصف أهداف العالمي الموسم الحالي.

كما ساهم الثنائي تاليسكا وأبو بكر في حصد الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر لـ25 نقطة من أصل 48 نقطة جمعها العالمي في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين حتى الآن.

وسبق أن لعب تاليسكا وأبو بكر سويًا في بشكتاش موسم 2016/ 2017، وهو الموسم الذي شهد تتويج الفريق بلقب الدوري التركي، وسجل البرازيلي 13 هدفًا وقدم تمريرتين حاسمتين، فيما هز أبو بكر الشباك 12 مرة وصنع 4 أهداف.

النصر يواجه الشباب

ومن المقرر أن يلعب النصر ضد الشباب، مساء يوم غد الجمعة، على ملعب مرسول بارك في الرياض، ضمن منافسات الجولة الـ26 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقبل مباراة الغد، يحتل العالمي المركز الثالث في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 48 نقطة، فيما يقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب في المركز الرابع برصيد 47 نقطة.