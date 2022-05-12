شهدت أسعار الذهب تباينًا في الأسواق العالمية اليوم، إذ أدى تراجع عوائد سندات الخزانة الأمريكية إلى زيادة الإقبال على الذهب المقوم بالدولار الذي سجل مستويات قياسية.

الذهب اليوم:

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 1853.31 دولاراً للأوقية (الأونصة)، في حين انخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 1851.70 دولاراً للأوقية.

سعر الفضة اليوم:

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى نزلت الفضة في المعاملات الفورية 0.7 بالمئة إلى 21.40 دولاراً للأوقية، وانخفض البلاتين 0.1 بالمئة إلى 990.89 دولاراً للأوقية، في حين صعد البلاديوم 0.5 بالمئة إلى 2046 دولاراً للأوقية.