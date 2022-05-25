حذر أستاذ وعالم أبحاث المسرطنات، الدكتور فهد الخضيري، من كثرة استخدام الأشعة المقطعية في فحص المرضى خاصة الأطفال، لما قد تتسبب فيه من مشكلات خطيرة.

الأشعة المقطعية والسرطان

وكتب في تغريدة: “للأسف إن الكثير في القطاع الخاص أصبح يعتمد على الأشعة المقطعية في التشخيص بدلًا من فحص المريض، وتكرارها خصوصًا للأطفال قد يسبب مشكلات خطيره، من أضرار تكرار الاشعة حصول طفرات وراثية تقود إلى الأورام السرطانية وعليها دراسات كثيرة”.

تزايد نسبة السرطان

يذكر أن نسبة الإصابة بالسرطان بشكل كبير مع التقدم في السن، ويعود ذلك – على الأرجح – إلى زيادة مخاطر الإصابة بسرطانات معينة مع التقدم بالعمر، وتراكم مخاطر الإصابة بالسرطان يتم إلى جانب انخفاض فعالية آليات الإصلاح الخلوي كلما تقدم الشخص في السن ـ وفق توضيحات وزارة الصحة ـ.

وأشارت وزارة الصحة إلى أن تعاطي التبغ والكحول وقلة تناول الخضراوات والفاكهة والإصابة بفيروسي التهاب الكبد C وB والإصابة بالفيروس المسبب لسرطان عنق الرحم، من عوامل الخطر الرئيسة التي تقف وراء الإصابة بالسرطان.