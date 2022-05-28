أكد الأخصائي في هيئة الغذاء والدواء نايف المطيري، أن الأعشاب لا تعالج فهي عامل مساعد فقط من أجل تخفيف الأعراض ومساعدة الأدوية فقط.

فيديو | نايف المطيري أخصائي في هيئة الغذاء والدواء: الدواء هو العلاج الوحيد للشفاء من المشاكل الصحية، والأعشاب عامل مساعد#برنامج_120#الإخبارية pic.twitter.com/xiJKNMcbqO — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) May 28, 2022

الأعشاب لا تعالج:

وقال المطيري في مداخلة هاتفية له مع برنامج 120 المُذاع على قناة الإخبارية: إن الأعشاب لا تعالج فهي تخفف أعراض، وقد تكون لها فوائد صحية على المدى المتوسط أو البعيد؛ فالأعشاب قد تساعد الأدوية فقط لكنها لا تعالج.

وأضاف عن جودة الأعشاب: “الأفضل استشارة الطبيب والصيدلي أو الهيئة العامة للغذاء والدواء متابعة الوسائل التوعوية؛ لمعرفة التفاصيل الهامة عن الأعشاب التي يريدون استخدامها في هذه الأغراض”.

وحذر المركز الوطني للطب البديل والتكميلي، من مضاعفات بعض الأعشاب التي يتم تناولها على الصحة العامة.

احذر تناول الأعشاب دون استشارة الطبيب:

وكان المركز الوطني للطب البديل والتكميلي قد حذر من مضاعفات بعض الأعشاب التي يتم تناولها على الصحة العامة.

وأكد المركز في تغريدة له على “تويتر” أن الأعشاب يمكنها أن تعالج بعض الأمراض أو تخفف حدتها وأعراضها، ولكنها قد تسبب الكثير من المضاعفات.

وشدد على ضرورة الحرص على الاستشارة الطبية قبل البدء بتناول أي عشبة أو خلطة عشبية. تجدر الإشارة إلى أن هناك العديد من الأشخاص يعتمدون على الأعشاب كإحدى الطرق العلاج الفعالة بديلًا عن الأدوية ويعد أبرز تلك الأعشاب الشائع استخدامها “الزنجبيل، العرقسوس، البقدونس، النعناع، الشاي الأخضر” وغيرهم.