حذر رئيس وحدة المسرطنات بمستشفى الملك فيصل التخصصي في الرياض، الدكتور فهد الخضيري، من دخول بعض الأنظمة الغذائية الجديدة على حياة السعوديين، والتي تتضمن أطعمة مصنعةّ، ومواد حافظة، ونكهات وألوانًا صناعية.

تحب الوجبات السريعة ؟ هنا البدائل وكيفية التوازن والتوفيق بين رغبات اطفالنا وبين الغذاء الصحي ( الاعتدال، والتنويع ) https://t.co/dezpzDI7Wc

— أ.د.فهد الخضيري (@DrAlkhodairy) May 15, 2022

الأنظمة الغذائية الجديدة

وأضاف في حواره في برنامج “الراصد”: “الأطعمة المستحدثة يضاف إليها الصوديوم مونو جلاتيميتم (الجلوتامات أحادية الصوديوم MSG)، والأمينو أسيد، لتحسين الطعم وإطالة مدة الصلاحية”.

وأكد الخضيري أن “هذه الأطعمة ليست أطعمة آبائنا الذين يعيشون لعمر المائة وعمر التسعين، ويصعدون النخيل ويمارسون حياتهم بنشاط جيد” حيث قال: “نجدهم الآن في عمر الأربعين، والخمسين يصلون على الكراسي في المساجد، ولا يستطيعون صعود الدرج، ولا يمارسون المشي أو الرياضة”.

وأرجع سبب التدهور الصحي لدى كثيرين الآن إلى التلذذ بالدهون، والشحوم، والمقليات، وانتشار الحلوى الغربية مع القهوةّ، لافتًا إلى أن معظم الحلويات الآن تحتوي على السكر، والزيوت المهدرجة، والدقيق الأبيض، مشددًا على أهمية الرجوع للأنظمة الصحية في الطعام.

البدائل الغذائية الصحية

كما شدد على أهمية البدائل الغذائية الصحية في الأطعمة، مثل الخبز البر، مستنكرًا ظن بعض الناس أنه يتعلق بمرضى السكر فقط، قائلًا: “يجب أن نأكل غذاءنا البر وليس الأبيض، والنادر جدًا من الناس الذي تجده ينتقي هذه الأشياء”.