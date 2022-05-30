حذرت هيئة الغذاء والدواء الأمريكية، من الفراولة العضوية مؤكدة أنها أحد أسباب التفشي الأخير في التهاب الكبد الوبائي A.

وأعلنت كل من هيئة الغذاء والدواء الأميركية، ومراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، ووكالة الصحة العامة الكندية، والوكالة الكندية لفحص الأغذية، أن آخر أبحاثها بينت ارتباط الفراولة الطازجة بتفشي التهاب الكبد الوبائي “A”.

الفراولة المهندسة وراثيًا

ونشرت شبكة فوكس نيوز، بيان هيئة الغذاء والدواء، الذي أكدت خلاله أنها تبحث في ارتباط تفشي المرض في الولايات المتحدة وكندا بالفراولة العضوية التابعة لعلامتين تجاريتين حددت اسميهما.

وحذرت الهيئة المستهلكين بالقول: “في الوقت الحالي، فإن المنتجات التي يحتمل تأثرها بالفيروس قد تجاوزت مدة صلاحية بقائها على أرفف المتاجر، ومن ثم، فإننا نطالب الأشخاص الذين اشتروا هذه الفراولة العضوية في الفترة ما بين 5 مارس 2022 و25 أبريل 2022 وقاموا بتجميدها لاستهلاكها لاحقًا، بألا يأكلوها”.

كما أشارت إلى إصابة 17 حالة حتى الآن، ثبت تناولهم الفراولة الطازجة، ثم إصابتهم بالفيروس.

وشددت على أنه في حال شراء الفراولة دون التأكد من متجرها أو العلامة التجارية لها فيجب الإسراع بالتخلص منها فورًا.

التهاب الكبد الوبائي A

وتتمثل أعراض الكبد الفيروسي (أ) a، في: اصفرار الجلد، والعينين، وألم البطن، والبول الداكن، وفقدان الشهية، الغثيان والقيء، وألم المفاصل، وارتفاع درجات الحرارة.

ومن أهم عوامل انتقال الإصابة: تناول الأطعمة التي لامسها أو حضرها شخص مصاب، وشرب المياه الملوثة، وتناول المحار المستخرج من المياه الملوثة، والتعامل المباشر مع شخص مصاب بالمرض.