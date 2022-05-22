حذرت هيئة الغذاء والدواء، من بعض الأخطاء الشائعة التي قد تقلل من فترة صلاحية المنتجات التجميلية.

وأوضحت في تغريدة على حسابها الرسمي على تويتر، أن عدم تنظيف اليدين، والأدوات مثل: فرش المكياج والإسفنج، قبل الاستخدام يتسبب في تلوث المنتج بالبكتيريا.

منتجات التجميل والفطريات

كما لفتت إلى أن عدم الاهتمام بالغلق المحكم لعبوات منتجات التجميل بعد الاستخدام وتعريضها للهواء يفقدها فعاليتها، فضلًا عن أنه يعرضها للبكتيريا والفطريات.

صلاحية منتجات التجميل



وبينت الهيئة أن خلط المنتجات مع بعضها أو إضافة الماء عليها يقلل من فعالية المواد الحافظة، مما يسرع من انتهاء فترة الصلاحية للمنتج، ويؤدي بالتبعية لخطورة استخدامه.

وشددت على منع مشاركة منتجات التجميل مع الآخرين، والالتزام التام بظروف التخزين الموصى بها من قبل الشركة المصنعة، للحفاظ على السلامة.



