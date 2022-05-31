حذر عالم أبحاث المسرطنات الدكتور فهد الخضيري، من انتشار ما وصفها بـ (الخزعبلات)، بشأن الطاقة السلبية والأواني الفخارية.

وكتب في تغريدة على صفحته الرسمية: “من هذه الخزعبلات ما يزعمون أن الماء في زير فخاري يعالج الطاقة السلبية ويزيد الأوكسجين ويمنع المرض.. إلخ؛ وكلها أكاذيب لبيع الفخاريات والأزيار، ولا تستند على أي دراسة علمية”.

وتابع: “أحدهم حدد أن أفضلها الزير الفخاري المصنوع من طين وادي كذا في مدينة كذا!! وإلا فلن تستفيد وستبقى طاقتك سلبية”.

مياه الشرب:

وقد تناقلت عدد من المواقع فوائد بشان شرب الماء من الأواني الفخارية باعتبارها أكثر فائدة، وتنقي المياه من الشوائب، بالإضافة لمساعدتها في التغلب على الطاقة السلبية.

يذكر أن أحد الأطباء قد أكد في وقت سابق على أن شرب المياه الوطنية الطبيعية أفضل لصحة الجسم من المياه المفلترة المعبأة؛ نظرًا لخلو الأخيرة من العديد من المواد المفيدة والأملاح النافعة التي من شأنها تحسين جسم الإنسان.

الطب البديل:

وفيما يتعلق بالوصفات الطبيعية والطب البديل، حذر المركز الوطني للطب البديل والتكميلي، في وقت سابق، من استخدام الأعشاب لمعالجة الأمراض دون استشارة الطبيب، موضحًا أن الأعشاب يمكنها أن تعالج بعض الأمراض أو تخفف حدتها وأعراضها، ولكنها قد تسبب الكثير من المضاعفات.

وشدد المركز على ضرورة الحرص على الاستشارة الطبية قبل البدء بتناول أي عشبة أو خلطة عشبية.