حذر المركز الوطني للأرصاد من عواصف رملية على منطقة الرياض، تستمر حتى التاسعة من مساء اليوم الاثنين.

وأشار المركز إلى أن المحافظات والمدن المتأثرة بالعاصفة، تشمل: الخرج، والدرعية، والدلم، والرياض، والقويعية، والمزاحمية، وضرما، ومرات، والدوادمي، وعفيف.

عواصف رملية تؤثر على الرؤية

ونبه المركز إلى أن العواصف الرملية تتسبب في انعدام الرؤية الأفقية في المدن والمحافظات المذكورة، مع نشاط في الرياح السطحية.

العواصف الترابية وحساسية الصدر



وكان المركز حذر صباح اليوم، من عواصف ترابية بسرعة رياح تصل إلى 60 كم/س، مع انعدام أو شبه انعدام في الرؤية.

وبين ان المناطق المتوقع تأثرها هي: رفحاء، وحفر الباطن، والقيصومة.

وتتعرض المملكة منذ مطلع الأسبوع الماضي لرياح وعواصف ترابية قوية في معظم الانحاء، ما دفع الدفاع الجوي لإصدار تحذيرات تتعلق بإغلاق الأبواب والنوافذ وارتداء الكمامات، وتشغيل تكييفات ومرطبات الهواء، تجنبًا لحساسية الصدر، وضيق التنفس.