أكدت الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس والجودة أن تعبئة خزان الوقود في السيارات بالحد المسموح به في المواصفات والمقاييس لا يشكل خطرًا وذلك لأن خزانات الوقود مصممة بشكل يضمن تحملها لأقصى درجات حرارة وضغط في الظروف العادية، ومزودة بصمام لتخفيف الضغط لتصريف أبخرة الوقود لإيجاد حالة من التوازن داخلها.

اشتراطات خزان الوقود

وأوضحت في تغريدة على صفحتها الرسمية على تويتر أن اللائحة السعودية تشترط أن يكون خزان وقود السيارة مصممًا بحيث يوجد به حيز فارغ بمعدل 2.5% من سعته، لذلك لا يمكن تعبئة خزان وقود السيارة بكامل سعته (فعليًا).

يذكر أن هناك بعض قواعد السلامة التي تتعلق بملء خزانات السيارات بالوقود وتم التحذير إليها من قبل؛ من ضمنها: إطفاء محرك السيارة، والامتناع عن التدخين تمامًا، وعدم استخدام الهاتف المحمول أو تركه يعمل، وتجنب المرور بالسيارة فوق خزانات الوقود الموجودة أسفل المحطة، وعدم الانتقال إلا بعد التأكد من الإغلاق المحكم لمكان الوقود.