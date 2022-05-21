حذر مختص في صيانة السيارات من وضع مياه الشرب العادية بدلاً من السائل المخصص لتبريد السيارة خاصة في ظل ارتفاع درجات الحرارة.

فيديو | مختص بالسيارات:

مياه الشرب غير مناسبة للسيارة وتسبب عطلا لمحركها في ظل حرارة الجو المرتفعة#برنامج_120#الإخبارية pic.twitter.com/X3YGEHSb6B — الإخبارية.نت (@Alekhbariya_net) May 21, 2022

درجة غليان مياه الشرب

وأوضح في تصريحات إعلامية أن درجة غليان مياه الشرب العادية تعتبر أقل من درجة غليان سائل التبريد الخاص بمبرد السيارة الأمر الذي يتسبب في تعطل محرك السيارة.

وأكد أن مياه الشرب تتسبب في مشاكل أخرى مثل تعطيل منظومة تبريد المحرك وطلمبة الماء الخاصة بالمحرك، مشيراً إلى أن هذا هو السبب الرئيسي وكذلك من الأسباب الأخرى هو الاستمرار على نوع واحد من سائل تبريد المحرك والذي ينصح باستبداله كل فترة معينة أو كل قطع مسافة معينة بالسيارة.

أعطال الصيف

وأضاف أن الأعطال التي تصيب السيارات خلال موجات الحر التي تضرب البلاد بين الحين والآخر سببها الرئيسي هو عدم الاعتناء وصيانة نظام التبريد داخل السيارة.

ونوه إلى أن الأعطال في السيارة يمكن أن تكون متواجدة من الأساس خلال فصل الشتاء ولكنها لا تظهر بسبب برودة الطقس وحاجة السيارة بشكل كبير لنظام التبريد، ولكن مع ارتفاع درجات الحرارة وزيادة أحمال السيارة على نظام التبريد تظهر مثل هذه الأعطال.

تعطل مروحة التبريد

وضرب مثالاً على ذلك بأن تعطل مروحة السيارة قد لا يتسبب في مشاكل كبيرة داخل السيارة خلال فترة الشتاء، لكون السيارة تحتوي على أكثر من مروحة إحداها تعمل في درجات الحرارة الأقل، والأخرى تعمل إذا ارتفعت درجة حرارة السيارة بشكل ملحوظ، ولكن مع دخول الصيف يظهر هذا العطل.