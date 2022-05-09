تراجعت أسعار النفط، اليوم الاثنين، في ظل مخاوف من ركود عالمي تؤثر في تراجع الطلب على النفط خلال الأشهر القادمة.

سعر خام برنت

وتراجعت أسعار خام برنت، بحلول الساعة 01:53 بتوقيت غرينتش، 28 سنتا أو 0.3 % لتستقر عند 112.11 دولار للبرميل.

خام غرب تكساس

وبلغ خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 109.36 دولار للبرميل، بانخفاض 41 سنتا أو 0.4 %، بحسب ما أفادت وكالة رويترز.

وتنتاب الأسواق المالية العالمية حالة من الاضطراب جراء المخاوف بشأن رفع أسعار الفائدة وإجراءات الإغلاق بسبب كوفيد-19 في الصين والتي تضر بثاني اقتصاد على مستوى العالم.

إغلاق في الصين

في سياق متصل، يتوقع الخبراء أن تستمر عمليات الإغلاق الجارية في الصين في التأثير على أسعار النفط في المدى القريب.