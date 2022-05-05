تراجعت أسهم تسلا بنسبة 8٪ في تداولات اليوم الخميس، حيث شعر المستثمرون بالقلق من أن انخراط ماسك في إدارة تويتر يمكن أن يشتت انتباهه عن إدارة مصانع السيارات الكهربائية الأكثر قيمة في العالم.

من ناحية أخرى، وسعت أسهم تويتر مكاسبها وارتفعت بنحو 4٪ إلى 50.89 دولار، أي أقرب إلى سعر الصفقة البالغ 54.20 دولار، حيث يراهن المستثمرون على أن التمويل الجديد جعل إتمام الصفقة أكثر ترجيحًا.

قالت شركة تويتر في بيان اليوم الخميس، إن إيلون ماسك حصل على حوالي 7.1 مليار دولار من التزامات التمويل الجديدة لاستحواذه المقترح على الشركة بقيمة 44 مليار دولار.

ماسك مديرًا تنفيذيًا لتويتر

وفي وقت سابق، قال مصدر مطلع، مساء اليوم الخميس، إن من المتوقع أن يصبح إيلون ماسك الرئيس التنفيذي المؤقت لـ”تويتر”، بعد إنهاء عملية الاستحواذ البالغة 44 مليار دولار على شركة التواصل الاجتماعي، مع اقتراب الملياردير من تأمين التمويل اللازم للصفقة، وفقًا لـ”رويترز”.

يذكر أن ماسك، وهو أغنى رجل في العالم، هو أيضًا الرئيس التنفيذي لشركة تسلا، ويرأس شركتين أخريين هما The Boring Company و SpaceX.