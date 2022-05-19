شهدت أسواق الأسهم الخليجية تراجعاً حاداً في مستهل جلسة اليوم الخميس، أسوة بإغلاقات وول ستريت وخسائرها الحادة.

هبوط مؤشر سوق دبي:

وهبط مؤشر سوق دبي المالية بنسبة 1.89% عند مستوى 3372.25 نقطة، فيما تراجع مؤشر سوق أبوظبي بنسبة 0.32% عند مستوى 9842.75 نقطة.

بورصة الكويت:

وفي بورصة الكويت تراجع مؤشر السوق الأول بنسبة 2% ما يعادل 177.5 نقطة عند مستوى 8645.2 نقطة.

هبوط حاد لـ بورصة وول ستريت:

أغلقت بورصة وول ستريت على هبوط حاد، أمس الأربعاء، حيث هوت كل المؤشرات بنسب اقتربت من 5%، وخسرت تارغت حوالي ربع القيمة السوقية لأسهمها، وهو ما يبرز القلق بشأن الاقتصاد الأميركي بعد أن أصبحت شركات التجزئة أحدث ضحية لقفزات الأسعار.

وسجل المؤشر ستاندرد آند بورز 500 القياسي أسوأ خسارة ليوم واحد منذ يونيو 2020، وفقاً لـ”رويترز”.