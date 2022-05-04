أكد مراسل قناة الإخبارية، اليوم الأربعاء، تراجع حالات التكدس في الصالة الشمالية في مطار الملك عبدالعزيز.

فيديو | مراسل #الإخبارية: تراجع حالات التكدس في الصالة الشمالية في #مطار_الملك_عبدالعزيز.. والعمل على نقل المسافرين في الرحلات المتأخرة من المطار إلى مدينة الحجاج pic.twitter.com/CPtcNqdm8m

— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) May 4, 2022

نقل المسافرين إلى مدينة الحجاج:

وشهدت الساعات الماضية العمل على نقل المسافرين في الرحلات المتأخرة من المطار إلى مدينة الحجاج لتخفيف التكدس بالصالة الشمالية للمطار.

تكدس كبير:

وكان مطار الملك عبدالعزيز في جدة، قد شهد تكدسًا لعدد كبير من الركاب في الصالة الشمالية، وذلك في ظل عدم وجود موظفين بحسب ما ذكره عدد من المسافرين في المطار.

وقال المسافرون: إن هذا التكدس في المطار يشوه الجهود المبذولة ولابد من قرارات حازمة للتصدي لمثل هذه المشاكل.

سبب الأزمة:

وأكد مراسل الإخبارية خالد المطرفي أن إلغاء إحدى الناقلات الجوية للرحلات في الصالة الشمالية في المطار إضافة إلى قلة أعداد العاملين من أسباب التكدس.