من المتوقع أن تشهد المملكة اعتبارًا من مساء اليوم بداية انخفاض درجات الحرارة على المناطق الشمالية والشمالية الغربية، وبحسب العربية عن الطقس فمن المتوقع أن تسجل مرتفعات منطقة تبوك درجة حرارة صغرى تصل إلى 10 درجات مئوية.

توقعات الطقس اليوم

وكانت المركز الوطني للأرصاد أصدر تنبيهًا بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنورة – بمشيئة الله – تضمنت رياحًا نشطة وأتربة مثارة، تشمل تأثيراتها نشاطًا للرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية، على المدينة المنورة ومحافظات ومراكز اليتمة ووادي الفرع والحناكية والمهد والعلا وخيبر والرايس وينبع والعيص.

كما نبه المركز من رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة حائل تشمل مدينة حائل ومحافظاتها تتسبب في نشاط الرياح السطحية وتدن في مدى في الرؤية.