تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم ليسجل 18.28 جنيه للشراء مقابل 18.34 جنيه للبيع في البنوك الرسمية بالرغم من حالة الارتفاع التي شهدها مؤخرًا.

سعر الدولار مقابل الجنيه

وكان سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري ارتفع بنسبة تقارب 20 % خلال الأسابيع الأربعة الأخيرة بعد قرار المركزي المصري رفع سعر الفائدة على خلفية الحرب الروسية الأوكرانية وتداعياتها الاقتصادية على كافة الأصعدة.

وكان سعر الدولار أمام الجنيه المصري مستقرًا عند 15.64 جنيه تقريبًا على مدى عام لكنه قفز إلى 18.45 جنيه خلال الأسبوع الأخير وظل محافظًا على نفس المستوى قبل إجازة عيد الفطر.

وتوقع العديد من المهتمين أن يرتفع سعر الدولار على خلفية الزيادة الثانية في سعر الفائدة التي أقرها الفيدرالي الأمريكي لكن البنك المركزي المصري لم يصدر قرارا بعد بشأن زيادة الفائدة للمرة الثانية ومن المقرر أن يجتمع البنك يوم 19 مايو الجاري.

أسعار الدولار في الأسواق العالمية

عالميًا سجل الدولار أعلى مستوى في عقدين، اليوم الخميس، بعد أن تراجع التضخم في الولايات المتحدة بدرجة أقل مما توقعته الأسواق؛ ما يعني أن مجلس الاحتياطي الاتحادي سيسير في طريقه لتشديد السياسة النقدية بقوة.

كما حصل الدولار الذي يعد ملاذاً آمناً على الدعم من تراجع الأسهم العالمية وسط مخاوف المستثمرين من أن البنوك المركزية تقف وراء هذا الاتجاه في محاولة لكبح أسعار المستهلكين، إذ يواجه النمو بالفعل مخاطر نتيجة عمليات الإغلاق التي تطبقها الصين منذ فترة لاحتواء فيروس كورونا.

وارتفع مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأميركية أمام ست عملات رئيسية بنحو 1%، إلى 104.22 مسجلاً أعلى مستوياته منذ ديسمبر 2002. وزاد مؤشر أسعار المستهلكين 8.3 % على أساس سنوي في أبريل منخفضاً من 8.5 %، في مارس لكنه تجاوز توقعات الاقتصاديين التي بلغت 8.1 %.