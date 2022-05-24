اشتعلت المنافسة على صدارة جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بعد فوز الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال على الاتحاد.

الهلال يحسم الكلاسيكو:

ولعب الاتحاد ضد الهلال على ملعب الجوهرة المشعة في جدة، في ختام منافسات الجولة الـ27 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بفوز الزعيم بثلاثة أهداف مقابل هدف، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان:

وجاء جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بعد نهاية منافسات الجولة الـ27، كالتالي؛ الاتحاد في الصدارة برصيد 61 نقطة، وبفارق 3 نقاط عن الهلال.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر المركز الثالث برصيد 54 نقطة، ثم الشباب بـ50 نقطة، يليه ضمك برصيد 43 نقطة، وحل أبها سادسًا برصيد 34 نقطة، بالتساوي مع الفيحاء.

ويتواجد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح في المركز الثامن بجدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 32 نقطة، ثم الطائي برصيد 31 نقطة، وبفارق نقطة عن الأهلي، الاتفاق والرائد.

ويقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون في المركز الـ13 برصيد 29 نقطة، بالتساوي مع الفيصلي، ثم الباطن برصيد 26 نقطة، ويتذيل الحزم الترتيب برصيد 17 نقطة، وتأكد هبوطه إلى الدرجة الأولى.