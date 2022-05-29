اشتعلت المنافسة على صدارة جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بعد نتائج مباريات اليوم في الجولة الـ28.

نتائج مباريات اليوم:

وأُقيمت 4 مباريات اليوم في ختام منافسات الجولة الـ28 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، شهدت فوز الفتح على ضمك بثلاثية دون رد، فيما تجاوز التعاون فريق الفيحاء، لينعش حظوظه في البقاء.

وخسر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد ضد الطائي بهدف دون رد سجله أمير سعيود، فيما نجح الهلال في الفوز على أبها بهدفين نظيفين، لتشتعل المنافسة على اللقب قبل جولتين على نهاية المسابقة.

جدول ترتيب الدوري:

وجاء جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بعد نهاية منافسات الجولة الـ28، كالتالي؛ الاتحاد في الصدارة برصيد 61 نقطة، بالتساوي مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر المركز الثالث برصيد 55 نقطة، ثم الشباب بـ53 نقطة، يليه ضمك برصيد 43 نقطة، وحل الفتح سادسًا بـ35 نقطة، ثم الفيحاء في المركز السابع برصيد 34 نقطة، بالتساوي مع الطائي وأبها.

ويتواجد الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون في المركز العاشر بجدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 32 نقطة، ثم النادي الأهلي برصيد 31 نقطة، بالتساوي مع الاتفاق.

ويقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيصلي في المركز الـ13 برصيد 30 نقطة، متساويًا مع الرائد، يليه الباطن برصيد 29 نقطة، ويتذيل الحزم الترتيب بـ17 نقطة، وتأكد هبوطه إلى الدرجة الأولى.