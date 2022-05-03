تقدم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء إلى المركز السادس في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بعد فوزه على الهلال اليوم.

فوز الفيحاء على الهلال

ولعب الفيحاء ضد الهلال اليوم على ملعب مدينة المجمعة الرياضية، في المباراة المؤجلة من الجولة الـ19 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وانتهت بخسارة الزعيم بهدف دون رد.

ويملك الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال مباراة مؤجلة أخرى أمام الاتفاق، ويطمح لتحقيق الفوز فيها، وتعثر الاتحاد، أملًا في خطف صدارة جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين من العميد.

جدول ترتيب دوري محمد بن سلمان

وجاء جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بعد خسارة الهلال اليوم، كالتالي؛ الاتحاد في الصدارة بـ60 نقطة، يليه الزعيم برصيد 49 نقطة، ثم النصر بـ48 نقطة، وبفارق نقطة عن الشباب.

ويحتل ضمك المركز الخامس برصيد 42 نقطة، يليه الفيحاء بـ33 نقطة، ثم أبها بـ32 نقطة، وحل الفتح ثامنًا برصيد 31 نقطة، وبفارق نقطتين عن الرائد، ثم النادي الأهلي بـ28 نقطة، بالتساوي مع الفيصلي.

ويتواجد الطائي في المركز الـ12 برصيد 27 نقطة، ثم التعاون برصيد 26 نقطة، يليه الباطن برصيد 25 نقطة، وبفارق نقطة عن الاتفاق، فيما يتذيل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الحزم ترتيب دوري محمد بن سلمان للمحترفين بـ14 نقطة.