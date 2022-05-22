تقدم الطائي في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بعد فوزه على الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح.

فوز الطائي وتعادل الأهلي ضد أبها:

ولعب الفتح ضد الطائي، ضمن منافسات الجولة الـ27 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وانتهت المباراة بفوز الفريق الحتماوي بهدفين مقابل هدف، فيما خيم التعادل الإيجابي على نتيجة مباراة الأهلي ضد أبها.

ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان:

وجاء جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بعد نتائج مباريات اليوم، كالتالي؛ الاتحاد في الصدارة برصيد 61 نقطة، وبفارق 6 نقاط عن الهلال، وذلك قبل كلاسيكو الغد.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر المركز الثالث برصيد 54 نقطة، ثم الشباب بـ50 نقطة، يليه ضمك برصيد 42 نقطة، وحل أبها سادسًا برصيد 34 نقطة، وبفارق نقطة واحدة عن الفيحاء.

ويتواجد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح في المركز الثامن بجدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 32 نقطة، ثم الطائي برصيد 31 نقطة، وبفارق نقطة عن الأهلي، الاتفاق والرائد.

ويقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون في المركز الـ13 برصيد 29 نقطة، بالتساوي مع الفيصلي، ثم الباطن برصيد 26 نقطة، ويتذيل الحزم الترتيب برصيد 17 نقطة، وتأكد هبوطه إلى الدرجة الأولى.