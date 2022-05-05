حافظ نادي الاتحاد على صدارته لـ ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وذلك بعد نهاية مباراتي الخميس في الجولة الـ26 من عمر المسابقة.

ترتيب دوري محمد بن سلمان للمحترفين

ويتواجد الاتحاد بـ الصدارة برصيد 60 نقطة، يليه الهلال ثانيًا برصيد 49 نقطة، النصر ثالثًا برصيد 48 نقطة، الشباب رابعًا برصيد 47 نقطة، ضمك خامسًا برصيد 42 نقطة، الفيحاء سادسًا برصيد 33 نقطة، أبها سابعًا برصيد 32 نقطة، الفتح ثامنًا برصيد 31 نقطة، الأهلي تاسعًا برصيد 29 نقطة، الرائد عاشرًا برصيد 29 نقطة، الفيصلي في المركز الحادي عشر في ترتيب دوري محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 28 نقطة، الطائي في المركز الثاني عشر برصيد 27 نقطة، الاتفاق في المركز الثالث عشر برصيد 27 نقطة، التعاون في المركز الرابع عشر برصيد 26 نقطة، الباطن في المركز الخامس عشر برصيد 26 نقطة، الحزم في المركز السادس عشر برصيد 14 نقطة.

وسوف تستأنف مباريات الجولة الـ26 من الدوري غدًا الجمعة بإقامة 3 مباريات حيث يواجه الفتح فريق الاتحاد، في السابعة إلا 10 دقائق مساءً، بينما يلعب أبها مع الفيصلي في السابعة و 10 دقائق مساءً، ويواجه النصر جاره الشباب في التاسعة إلا 10 دقائق بتوقيت المملكة.