حافظ نادي الاتحاد على صدارته لـ ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وذلك بعد نهاية مباراتي السبت في الجولة الـ27.

وكان الاتفاق فاز على الحزم بنتيجة 5/ 2، أما النصر ففاز على الرائد بثلاثية دون رد في مباراتي اليوم السبت.

ترتيب دوري محمد بن سلمان بعد مباراتي السبت:

ويتواجد الاتحاد في الصدارة برصيد 61 نقطة، يليه الهلال ثانيًا برصيد 55 نقطة، النصر ثالثًا برصيد 54 نقطة، الشباب رابعًا برصيد 50 نقطة، ضمك خامسًا برصيد 42 نقطة، الفيحاء سادسًا برصيد 33 نقطة، أبها سابعًا برصيد 33 نقطة، الفتح ثامنًا برصيد 32 نقطة، الاتفاق تاسعًا برصيد 30 نقطة، الرائد عاشرًا برصيد 30 نقطة.

الأهلي في المركز الحادي عشر برصيد 29 نقطة، التعاون في المركز الثاني عشر برصيد 29 نقطة، الفيصلي في المركز الثالث عشر في جدول ترتيب دوري محمد بن سلمان برصيد 29 نقطة، الطائي في المركز الرابع عشر برصيد 28 نقطة، الباطن في المركز الخامس عشر برصيد 26 نقطة، الحزم في المركز الـ16 “الأخير” برصيد 17 نقطة.