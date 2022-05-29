لا يزال نادي الاتحاد في صدارة ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وذلك بعد نهاية مباراتي السبت.

وكان الفيصلي تعادل مع الاتفاق بهدف لكل فريق، وتعادل النصر مع الأهلي بهدف لكل فريق.

ترتيب دوري محمد بن سلمان بعد مباراتي السبت:

الاتحاد في الصدارة برصيد 61 نقطة، يليه نادي الهلال ثانيًا برصيد 58 نقطة، النصر ثالثًا برصيد 55 نقطة، ويلاحقه الشباب رابعًا برصيد 53 نقطة، ضمك خامسًا برصيد 43 نقطة، الفيحاء سادسًا برصيد 34 نقطة، أبها سابعًا برصيد 34 نقطة، الفتح ثامنًا برصيد 32 نقطة، الأهلي تاسعًا برصيد 31 نقطة، الطائي عاشرًا برصيد 31 نقطة، الاتفاق في المركز الحادي عشر برصيد 31 نقطة والفيصلي والرائد في المركز الثاني عشر والثالث عشر برصيد 30 نقطة لكل فريق.

التعاون في المركز الـ14 في ترتيب دوري محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 29 نقطة، الباطن في المركز الخامس عشر برصيد 29 نقطة، الحزم الهابط سلفًا في المركز الـ16 والأخير برصيد 17 نقطة.