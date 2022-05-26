يرتقب العديد من المواطنين والمواطنات إعلان مركز قياس عن نتائج اختبارات القدرات العامة الورقية الفترة الثانية.

موعد نتائج اختبارات القدرات العامة

وكان مركز قياس قال في وقت سابق إن نتائج اختبارات القدرات العامة الورقية -الفترة الثانية- ترسل اليوم الخميس الموافق ٢٦ مايو ٢٠٢٢م عبر الرسائل النصية على الرقم المسجل في الملف، وستتاح على نظام التسجيل يوم الجمعة الموافق ٢٧ مايو ٢٠٢٢م.

التسجيل في اختبار التحصيل الدراسي :

كما تم الإعلان عن التسجيل في اختبار التحصيل الدراسي الورقي؛ حيث بدأ موعد تسجيل الفترة الأولى من 10 مايو لـ 14 يونيو 2022، فيما تبدأ الفترة الثانية من 16 يونيو لـ 20 يونيو 2022.

ما هو اختبار القدرات العامة؟

يعتبر اختبار القدرات العامة من الاختبارات الذهنية المؤهلة للقبول في الجامعات السعودية؛ حيث يتم قياس قدرات الطالب في بعض المواد المقررة “اللغة العربية / الرياضيات / العلوم” ، مع إعلان هيئة تقويم التعليم عن الموعد المحدد للحصول على نتائج القدرات.

خطوات الاستعلام عن نتائج اختبارات القدرات

قم بتسجيل الدخول إلى رابط القياس الوطني

اكتب رقم الهوية الوطنية

أكمل ملف الطالب

حدد مربع النتيجة

اختر نوع الاختبارات

في النهاية ستظهر قائمة النتائج بالتفصيل

و من الجدير بالذكر أن اختبارات القدرات العامة “الورقي” للفترة الثانية، كانت قد انطلقت، يوم 6 أبريل الجاري، في 83 مقرًا للطلاب، و88 مقرًا للطالبات، في عدد من مناطق ومدن ومحافظات المملكة.