أكد رئيس هيئة الترفيه تركي آل الشيخ أن هناك مشكلات كثيرة عالقة لا تُحل إلا عن طريق الاعتذار والاحترام المتبادل.

طبيعة المحترمين:

وتابع آل الشيخ في تغريدة له عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، أن من طبيعة الأشخاص المحترمين أنهم يمنحون الاحترام لمن يستحقه ولمن لا يستحقه.

ورأى أن الحب والصداقة والاحترام لا توحد الناس مثلما تفعل الكراهية.

النهاية هي الأهم:

كما نشر تركي آل الشيخ تغريدة أخرى قال فيها: من لم يعد صديقك لم يكن صديقك أبداً، أن يكون لك أصدقاء كثر معناه لا أصدقاء لك.. في كل شيء النهاية هي الأهم.