أعرب رئيس الهيئة العامة للترفيه، مالك نادي ألميريا، تركي آل الشيخ، عن سعادته بتأهل الفريق إلى الدوري الإسباني الممتاز رسميًّا.

قلنا في ٣ سنين نصعد وجبناها في ٣ سنين والحمدلله ❤️🇸🇦🦁 pic.twitter.com/MCWc8Y1Pny — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) May 30, 2022

تركي آل الشيخ يؤكد التعاقد مع لاعبين عرب:

وظهر تركي آل الشيخ في مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، ومعه كأس بطولة دوري الدرجة الثانية الإسباني، وقال: “سنتعاقد مع لاعبين سعوديين وعرب في الموسم المقبل”.

وتابع تركي آل الشيخ: “وعدنا إن نجيبها في 3 سنوات، وجيبناها.. الحمد لله”، وذلك في إشارة إلى تتويج الفريق الأول لكرة القدم بنادي ألميريا بلقب دوري الدرجة الثانية الإسباني موسم 2021/ 2022.

ألميريا إلى الدوري الإسباني الممتاز:

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي ألميريا في التأهل إلى الدوري الإسباني الممتاز رسميًّا، والتتويج بلقب الدرجة الثانية بالأمس، بعد تعادله مع ليغانيس بنتيجة 2/ 2 في الجولة الأخيرة، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وأنهى الفريق الأول لكرة القدم بنادي ألميريا منافسات دوري الدرجة الثانية الإسباني في الصدارة برصيد 81 نقطة، متفوقًا بالمواجهات المباشرة على فريق بلد الوليد صاحب المركز الثاني.