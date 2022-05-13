أكد سفير خادم المملكة لدى الإمارات، تركي الدخيل، أن الشيخ خليفة بن زايد، نهض ببلاده وجعلها مقصدًا على كافة الأصعدة سياسيًا واقتصاديًا وسياحيًا وعسكريًا.

نهج وأساس:

وأضاف السفير خلال مداخلة هاتفية إلى قناة الإخبارية، أن الأساس الذي وضعه الشيخ زايد آل نهيان، كان هو النهج الذي سار عليه أبناؤه من بعده ومنهم الشيخ خليفة رحمه الله، وكذلك باقي حكام الإمارات.

وتابع الدخيل أن دولة الإمارات أصبحت بفضل حكامها، دولة يشار لها بالبنان على المستويات الاقتصادية والسياسية والعسكرية والسياحية.

وأعلنت الإمارات وفاة رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رحمه الله، كما أعلنت الحداد 3 أيام اعتبارًا من اليوم الجمعة.