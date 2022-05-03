رد الأمير تركي الفيصل، الرئيس السابق للمخابرات السعودية، على وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة هيلاري كلينتون، بسبب تصريحاتها عن معاملة المملكة بأسلوب “العصا والجزرة”.

وأعرب الفيصل، عن استيائه من تعليقات كلينتون، عبر قناة “إن بي سي” الأمريكية، الداعية لنهج أسلوب “العصا والجزرة” لإجبار السعودية على زيادة حصتها من إنتاج النفط من أجل خفض الأسعار خلال ما أسمته “أزمة وجودية”.

نحن دولة ذات سيادة

وشدد الأمير تركي الفيصل خلال تصريح لشبكة “arabnews” قائلا: “لسنا تلاميذ بالمدرسة ليتم التعامل معنا بنهج العصا والجزرة. نحن دولة ذات سيادة، وعندما تتم معاملتنا بعدالة وإنصاف، فإننا نرد بالمثل”.

وأضاف: “من المؤسف أن تصدر تصريحات مشابهة من قبل سياسيين أينما كانوا، وآمل ألا تتوقف العلاقة بين المملكة والولايات المتحدة، أو تبنى على هذا المبدأ”.