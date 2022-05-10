سلط موقع أسترالي الضوء على مشروع تروجينا واصفًا إياه بأنه وجهة سياحية مستقبلية فاخرة في السعودية، يتم تشييده على أسس رؤية برنامج 2030 الهادف إلى تنوع الإيرادات بعيدًا عن النفط، وتعد السياحة هي حجر الأساس في الرؤية السعودية الطموحة.

وقال تقرير موقع The Market Herald إنه تم نحت المشروع الضخم المستقبلي في سلاسل جبال السروات، وهي سلسلة جبلية ، تشكلت بسبب تصدع في البحر الأحمر.

وتابع: من المقرر أن يصبح تروجينا الوجهة السياحية الأولى في السعودية، بعد أن يكتمل مشروع التطوير الرئيسي بحلول عام 2026، وهو جزء من مدينة نيوم، المدينة الذكية التي تبلغ تكلفتها 500 مليار دولار، وسيتم تشغيلها بالكامل من خلال مصادر الطاقة المتجددة.

ويتمحور المشروع حول بحيرة جبلية مصممة بدقة والتي ستوفر بيئة للرياضات المائية والأحداث الخارجية ليمزج المشروع بذلك بين المناظر الطبيعية والمتطورة، ليس هذا فقط، بل ستضم هذه الوجهة ذات المستوى العالمي ست مناطق تطوير مختلفة تتمحور حول تجارب مصممة تدمج بين الواقع والابتكارات المعمارية والهندسية الافتراضية.

تروجينا وجهة سياحية على مدار العام من المستقبل

وتمتد تروجينا على مساحة 60 كيلومترًا مربعًا تقريبًا، ومن المقرر أن تشهد أول تجربة لرياضة التزلج في الهواء الطلق في السعودية، ذلك بالإضافة إلى وجود مركز صحي فاخر، ومنتجعات، وأماكن للتسوق من العلامات التجارية الفاخرة، وأماكن لتناول الطعام، ومساكن فاخرة وغير ذلك.

ومن ديسمبر إلى مارس، سيتمكن الزوار والمقيمون من الاستمتاع بأنشطة تروجينا الشتوية بما في ذلك التزلج على الجليد، بينما في موسم المغامرات من مارس إلى مايو، سيتمكن الزوار والمقيمون من المشاركة في ركوب الدراجات الجبلية والطيران المظلي وممارسة اليوغا.

مغامرات The Vault بين الواقع والخيال

تُعد قرية The Vault هي البوابة الرئيسية لمشروع Trojena، وهي عبارة عن قرية صُممت بحيث تتضمن تجارب مخصصة تقع في الأودية، وهي مليئة بالمساحات الخضراء وبحيرات المياه العذبة، وستقدم تجارب يتم الجمع فيها بين الواقع والخيال.

المراقبة والرصد

يمكنك التقاط مناظر شاملة لسلاسل الجبال في النهار مع رصد السماء المضاءة بالنجوم في الليل، عن طريق المرصد الموجود في جنوب The Vault مباشرة وسيوفر أنشطة للترفيه وتناول الطعام.

عالم خفي في The Bow

وقال التقرير: من المقرر بناء موقع The Bow والذي يعني القوس، حيث أن تصميمه بالفعل يشبه شكل القوس، وهو يقع في ردهات بحيرة تروجينا التي تشبه عالمًا خفيًا به مساحات كبيرة للاستمتاع.

وسيستضيف The Bow الحفلات الموسيقية والرياضية والترفيهية والفعاليات والحياة الليلية وسيضم أيضًا فندقًا من فئة الخمس نجوم ومساكن فاخرة ومطاعم.

ومطاعم.