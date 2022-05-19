أطلقت وزارة التعليم نظام المسارات في المرحلة الثانوية والذي يستهدف التركيز على مهارات القرن 21 ويكسب الطالب مجموعة من المهارات التعليمية والعملية.

نقاط القوة:

ويركز نظام المسارات على نقاط القوة في الأنظمة التعليمية الثانوية السابقة وينطلق من أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال، كما أنه يلبي احتياجات ومتطلبات المرحلة الحالية وينوع الفرص أمام الطالب في المرحلة الثانوية بالاستناد على مستواهم التحصيلي وميولهم وقدراتهم أيضاً.

وعلق العديد من المواطنين على النظام الجديد وتفاصيله، عبر وسم “نظام المسارات” على موقع تويتر، اليوم الخميس، حيث تساءل حسين بن مالح: هل يتوافق نظام المسارات الثانوية والخطط الدراسية الجديدة مع نظريات الإرشاد المهني التي تقول يكون الطالب لديه القدرة على اتخاذ القرار المهني في عمر 18 سنة؟

أفضل مبادرات التعليم:

وغرد علي بن سعد: للأسف أن الوزارة لم تطرح تصور كامل عن نظام المسارات وما سيكون عليه الطالب بعد إتمام المرحلة الثانوية وكيفية القبول في الجامعات.

أما براء فقالت: نظام المسارات مطبق على بعض المدارس مش كلها لكن كل الطلاب مجبورين يختبروه (أول ثانوي فقط).