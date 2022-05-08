قال متحدث أمانة جدة إنه تم تسليم نحو 4000 وحدة سكنية لسكان الأحياء العشوائية التي تمت إزالتها، مشيرًا إلى أنه تم إزالة 22 حيًا من أصل 34 حيًا عشوائيًا، مؤكدًا إلى أن المرحلة المقبلة سوف تشهد إزالة 12 حيًا المتبقية.

فيديو | متحدث أمانة جدة لـ #نشرة_النهار: تسليم نحو 4000 وحدة سكنية لسكان الأحياء العشوائية #الإخبارية pic.twitter.com/Ux50DdrGFi

— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) May 8, 2022

وقال متحدث الأمانة خلال استضافته مع قناة الإخبارية إنه تم البدء في حي بني مالك وحي الورود بإرسال الإشعارات وفي 21 من الشهر الجاري سيتم فصل الخدمات تمهيدًا لأعمال الإزالة يوم 28 في الشهر، وأشار إلى أنه سيتم إزالة الحيين بالكامل وليس إزالة جزئية.