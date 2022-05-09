شدد برنامج سكني على أهمية مباشرة البدء بالبناء بعد توقيع عقد الدعم السكني والالتزام باكتمال البناء في المهلة المحددة مع سداد الأقساط بشكل كامل ومنتظم، مع الحرص على تحديث مراحل البناء حتى إصدار شهادة إتمام البناء وتسليمه لصندوق التنمية العقارية.

القرض العقاري المدعوم:

ويُقدم برنامج “سكني” خيار القرض العقاري المدعوم لمستفيديه بهدف تمكين الأسر السعودية من تملك المسكن الأول باختيار إحدى الوحدات تحت الإنشاء التي يوفّرها البرنامج من خلال موقعه وتطبيقه ضمن 115 مشروعًا توفّر نحو 150 ألف وحدة سكنية، أو بالاستفادة من القرض المدعوم لشراء وحدات جاهزة، ما يعطي الأسر المستفيدة حرية اختيار المواقع والتصاميم التي تناسبهم وفق احتياجاتهم ورغباتهم.