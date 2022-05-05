أعلن روبرت سيبولدي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي أهلي جدة، عن تشكيلة فريقه لمواجهة نادي الباطن في الجولة الـ26 في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ومن المقرر، أن تنطلق مباراة الأهلي ضد الباطن، عند الساعة 8:50 مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية.

التشكيل الرسمي لـ أهلي جدة:

وضم التشكيل الرئيسي لـ الراقي كلًا من: محمد الربيعي، علي مجرشي، محمد خبراني، عبد الباسط هندي، اليوسكي، فرانك كوم، علي الأسمراني، محمد المجحد، كارلوس إدوارد، عبد الرحمن غريب، وعمرو السومة”.

ويوجد على دكة البدلاء، “ياسر المسيليم، سلمان المؤشر، زياد الجهيني، حسين المقهوي، فيليب، محمد مجرشي، هيثم عسيري، فهد الحمد، وعبدالله المقرن”.

الأهلي يبحث عن الفوز:

ويأمل النادي الأهلي في تحقيق نتيجة إيجابية من أجل الابتعاد عن الهبوط، حيث يواجه الفريق خلال هذا الموسم، بعد امتلاكه لـ 28 نقطة، بفارق 3 نقاط فقط عن مواقع الهبوط.

ويأتي النادي الأهلي في المركز العاشر بجدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بعد الفوز 6 مباريات والتعادل في 10، وخسارة 9 مواجهات.