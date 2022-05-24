شهدت منافسات الجولة الـ23 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين تألقًا لافتًا من العديد من اللاعبين لينضموا إلى التشكيل المثالي.

تألق لافت من اللاعبين:

وكشف حساب شبكة الإحصائيات “سوفاسكور” على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن التشكيلة المثالية لمنافسات الجولة الـ27 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وشهدت تألقًا لافتًا من لاعبي الهلال والاتفاق.

وظهر لاعبو الهلال بشكل مميز في الكلاسيكو، الذي نجح الزعيم في حسمه بثلاثة أهداف مقابل هدف، ليتواجد نجمه البرازيلي ميشيل ديلغادو بالتشكيل للمرة الأولى، كما تواجد 3 لاعبين من الاتفاق بعد فوزه على الحزم بخماسية.

التشكيل المثالي للجولة الـ27:

وجاء تشكيل الجولة الـ27 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، كالتالي؛ في حراسة المرمى، عبدالعالي المحمدي “أبها”، ويقود خط الدفاع، فاروق شافعي “ضمك”، وثنائي فريق النصر، سلطان الغنام وعلي لاجامي.

ويتواجد في الوسط والهجوم كل من؛ مختار علي “الطائي”، نواف العابد “الشباب”، ثنائي الهلال، سالم الدوسري وديلغادو، بالإضافة إلى ثلاثي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق، محمد الكويكبي، نعيم سليتي وروبن كوايسون.