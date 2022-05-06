كشف المدربان الأرجنتيني ميجيل روسو والروماني ماريوس سوموديكا تشكيلة فريقي النصر والشباب، ضمن منافسات الجولة الـ26 من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

تشكيلة ديربي النصر والشباب:

وجاء تشكيل النصر مكونًا من “أمين بخاري بحراسة المرمى، سلطان الغنام، عبدالإله العمري، علي لاجامي، منصور الشمري، أنسيلمو، عبدالمجيد الصليهم، سامي النجعي، ماشاريبوف، خالد الغنام، أندرسون تاليسكا”.

أما تشكيل الشباب فجاء مكونًا من “فواز القرني في حراسة المرمى، فواز الصقور، إياغو سانتوس، حسان تمبكتي، متعب الحربي، ألفريد ندياي، باولينيو، إيفر بانيجا، هتان باهبري، كارلوس جونيور، لوسيانو فييتو”.