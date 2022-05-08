نجح البرازيلي تاليسكا، لاعب نادي النصر، في حجز مكان له بالتشكيل المثالي لـ الجولة الـ26 في بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

التشكيل المثالي لـ الجولة الـ26:

وجاء التشكيل المثالي مكونًا من “رايس مبولحي من الاتفاق في حراسة المرمى، عبدالإله العمري من النصر، حسن الجبيري من الطائي، فيليب كيش من الاتفاق، محمد الكويكبي من الاتفاق، ماثيوس بيريرا من الهلال، لوكا ستويانوفيتش من نادي الحزم، رومارينيو من نادي الاتحاد، موسونا من الطائي، تاليسكا من النصر، فراس البريكان من الفتح”.

أبرز ظواهر الجولة:

كذلك شهدت الجولة الـ26 من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، تسجيل 5 أندية لـ 4 أهداف في مباراة واحدة.

البداية كانت في مباراة الاتفاق والتعاون، حيث فاز الاتفاق برباعية دون رد، بينما تعادل الفتح مع الاتحاد بأربعة أهداف لكل فريق.

وفاز النصر على الشباب برباعية لهدفين، وهي نفس النتيجة التي فاز بها الهلال على ضمك مساء أمس.

كما شهدت المرحلة أيضًا، الفوز في 4 مباريات فقط رغم الغزارة التهديفية وكان الفوز فيها من نصيب فرق الهلال والنصر والاتفاق والحزم فيما سيطر التعادل نفسه على 4 لقاءات أخرى مثل أبها والفيصلي اللقاء الوحيد في الجولة الذي انتهى بالتعادل السلبي بينما كانت باقي التعادلات إيجابية منها تعادل الأهلي مع الباطن في مفاجأة كبيرة 2/ 2.