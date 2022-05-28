كشف المدربان، الأرجنتيني ميجيل روسو والأوروجوياني سيبولدي تشكيلة فريقي النصر والأهلي في قمة الجولة الـ28 ببطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

تشكيلة الفريقين:

وجاءت تشكيلة النصر مكونة من: “أمين بخاري في حراسة المرمى، سلطان الغنام، عبدالإله العمري، علي لاجامي، منصور الشمري، عبدالمجيد الصليهم، أنسيلمو، سامي النجعي، ماشاريبوف، خالد الغنام، أندرسون تاليسكا”.

أما تشكيلة الأهلي فجاءت مكونة من: “محمد الربيعي في حراسة المرمى، علي مجرشي، محمد خبراني، عبدالباسط هندي، طلال عبسي، أليوسكي، فيليب، محمد المجحد، كارلوس إدواردو، عبدالرحمن غريب، هيثم عسيري”.

مرسول بارك شاهد على القمة:

وستقام المباراة على ملعب “مرسول بارك” معقل نادي النصر في الرياض.