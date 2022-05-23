أعلن المديران الفنيان الروماني كوزمين كونترا والأرجنتيني رامون دياز عن تشكيل كلاسيكو الاتحاد ضد الهلال، الذي سينطلق بعد قليل.

الاتحاد ضد الهلال:

ويلعب الاتحاد ضد الهلال عند الساعة التاسعة مساء اليوم، على إستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة “ملعب الجوهرة المشعة”، ضمن منافسات الجولة الـ27 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقبل كلاسيكو اليوم، ينفرد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد بصدارة جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 61 نقطة، فيما يحتل الهلال المركز الثاني برصيد 55 نقطة.

تشكيل مباراة اليوم:

وجاء تشكيل العميد في مباراة الاتحاد ضد الهلال كالتالي؛ مارسيلو غروهي، حمدان الشمراني، أحمد حجازي، زياد الصحفي، عبدالرحمن العبود، برونو هنريكي، أندريه فيليبي، إيغور كورونادو، رومارينيو، عبدالعزيز البيشي وعبدالرزاق حمدالله.

على الجانب الآخر، جاء تشكيل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في مباراة اليوم كالتالي؛ عبدالله المعيوف، سعود عبدالحميد، جانغ هيون سو، علي آل بليهي، ياسر الشهراني، عبدالله عطيف، سلمان الفرج، ميشايل ديلغادو، موسى ماريغا، سالم الدوسري وأوديون إيغالو.