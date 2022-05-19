تتجه أنظار الجماهير، مساء اليوم الخميس، إلى ملعب الجوهرة المشعة في جدة، لمتابعة مباراة الهلال والفيحاء في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

الهلال والفيحاء يطمحان بحصد اللقب

ويدخل الزعيم بقيادة الأرجنتيني رامون دياز مباراة الهلال والفيحاء اليوم، بهدف تحقيق الفوز التتويج بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين للمرة العاشرة في تاريخه، لمنح اللاعبين دفعة معنوية قبل الكلاسيكو المرتقب أمام الاتحاد في الدوري.

على الجانب الآخر، يحلم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء بقيادة المدير الفني الصربي فوك رازوفيتش بكتابة التاريخ وتحقيق لقب كأس خادم الحرمين الشريفين للمرة الأولى في تاريخه، خاصة أنه يسير بشكل مميز هذا الموسم.

التشكيل المتوقع لمباراة اليوم

وسيدفع دياز ورازوفيتش بالقوة الضاربة منذ بداية مباراة الهلال والفيحاء، أملًا في تسجيل هدف مبكر وتسهيل مهمته في الفوز، حيث طبق المدربان في مران الأمس عدد من الجمل الفنية والتكتيكية المتوقع تنفيذها في النهائي الليلة.

ويتوقع أن يبدأ الزعيم مباراة الهلال والفيحاء اليوم بتشكيل مكون من؛ عبدالله المعيوف، ناصر الدوسري، علي البليهي، جانغ هيون سو، محمد البريك، عبدالله عطيف، سلمان الفرج، سالم الدوسري، ماثيوس بيريرا، موسى ماريغا وإيغالو.

ومن المتوقع أن يبدأ رازوفيتش مباراة اليوم بالتشكيل التالي؛ فلاديمير ستويكوفيتش، أحمدبامسعود، حسين الشويش، سامي الخيبري، علي الزقعان، ريكاردو، محمد أبو سبعان، عبدالرحمن السفري، بانايوتيس تاكتسيديس، سلطان مندش ورامون لوبيز.