أصبح رجل الأعمال الأمريكي تود بويلي قريبًا من امتلاك نادي تشيلسي الإنجليزي خلفًا للروسي رومان أبراموفيتش.

وكشف نادي تشيلسي في بيان له أن انتقال أسهم النادي اللندني لرجل الأعمال الأمريكي بويلي سيكون في نهاية شهر مايو الجاري، كما سيتم الكشف عن مزيد من التفاصيل بحلول هذا الموعد.

وسيكون تشيلسي على مقربة من حقبة جديدة مع رحيل أبراموفيتش الذي كان يملك النادي منذ عام 2003.

أزمات عانى منها تشيلسي

وكان أبراموفيتش رحل عن بريطانيا لخلافات بينه وبين الحكومة البريطانية، ليترك النادي اللندني في أزمات مؤخرًا تسببت في تراجع ترتيب الفريق في الدوري الإنجليزي إضافة لإقصائه من دوري أبطال أوروبا على يد نادي ريال مدريد الإسباني في الموسم الحالي.

وقال تشيلسي في بيان له صباح اليوم السبت: “توصل النادي لاتفاق يسمح بانتقال ملكيته إلى التحالف الذي يقوده رجل الأعمال الأمريكي تود بويلي والذي يحظى بدعم مجموعة كليرليك كابيتال”.

نبذة عن تود بويلي

بويلي هو رجل أعمال ومستثمر أمريكي، وهو مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة “Eldridge Industries”.

وتخرج بويلي من كلية ويليان وماري بدرجة بكالورويس العلوم المالية عام 1996، كما درس في كلية لندن للاقتصاد.

وسبق لـ بويلي دخوله عالم الرياضة، بعدما امتلك 20% من نادي لوس أنجلوس دودجرز للبيسبول، وهو أيضا أحد ملاك لوس أنجلوس سباركس لكرة السلة.

وسيواجه تشيلسي فريق ولفرهامبتون اليوم في تمام الخامسة مساءً بتوقيت السعودية ضمن مباريات الجولة السادسة والثلاثين من الدوري الإنجليزي.