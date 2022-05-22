قدمت شركة التكنولوجيا الأمريكية آبل، براءة اختراع لتصميم سيارتها الجديدة التي طال انتظارها، وقد جاءت مستوحاة من شكل التابوت، ويمكن أن تحتوي المركبة على شاشات افتراضية في الداخل بدلاً من وجود نوافذ.

وستتضمن المركبة نظام الواقع الافتراضي (VR) الذي يطابق المشاهدات الافتراضية مع الحركة المادية للسيارة أثناء تحركها، على سبيل المثال، إذا كانت السيارة تنحدر أسفل تل، فيمكن للنظام عرض صورة افتراضية تشبه ركوب الأفعوانية.

وتشير براءة الاختراع إلى أن الكراسي في سيارة آبل ستتحرك لتتناسب مع الصور المرئية، لتكون تجربة شبيهة بتجربة سينمائية غامرة 4DX وتوفير تأثيرات جسدية مذهلة، ولكن هذا يعني أن مشاهد العالم الحقيقية مثل التلال الساحلية المذهلة سيتم استبدالها بالكامل برسومات افتراضية.

انتقادات واسعة لتصميم سيارة آبل

وبعد تداول الصور لما قد تبدو عليه السيارة، ظهرت انتقادات واسعة لها، حيث قال بعض المستخدمين إنها ستتسبب في إحداث رهاب أو خوف الأماكن المغلقة لمستخدميها.

موعد الطرح

وقال موقع بلومبرغ إنه لا توجد معلومات حتى الآن حول موعد الكشف عنها رسميًا.

وتشير خطوة الحصول على براءة اختراع إلى أن شركة آبل تمضي قدمًا في محاولات تطوير تقنية القيادة الذاتية، لتنافس بذلك شركات صناعة السيارات مثل تسلا.