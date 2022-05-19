سجل سالم الدوسري هدف التقدم لنادي الهلال في شباك الفيحاء بالدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع بالشوط الأول في نهائي كأس الملك.
هدف هلالي أول من سالم#الهلال_الفيحاء#كأس_الملك | #SSC pic.twitter.com/ZyWNjWnT5B
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) May 19, 2022
وتمكن الدوسري من إحراز الهدف الأول من تصويبة قوية لينتهي الشوط الأول بتفوق الزعيم بهدف دون رد.
مدافع وكابتن فريق الفيحاء الخيبري مقدم اداءمميزمنذبداية الموسم الحالي والموسم قبل الماضي كان مميزا أيضا وهبط الفيحاء وعادالموسم الحالي لدوري المحترفين وهذا الاعب مستواة ثابت ومميزفي جميع المباريات ويجب ان يستعدى من قبل مدرب المنتخب فهو يستحق ان يكون فالمنتخب من اميزالمدافعين فالدوري السعودي ويستحق التواجدمع المنتخب السعودي فاداءه افضل من بعض المدافعين في تشكيلة المنتخب على الاقل احتياط لتمبكتي اوالعمري اومادواوالبليهي اوزيادالصحبي يمكن يكون افضل من كل المدافعين في المنتخب السعودي حاليا حقيقية هذه يجب ان تقال