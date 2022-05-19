سجل سالم الدوسري هدف التقدم لنادي الهلال في شباك الفيحاء بالدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع بالشوط الأول في نهائي كأس الملك.

وتمكن الدوسري من إحراز الهدف الأول من تصويبة قوية لينتهي الشوط الأول بتفوق الزعيم بهدف دون رد.