بدأ اليوم الأحد تطبيق المرحلة الأولى من فرض المقابل المالي على العمالة المنزلية الزائدة، بواقع 9600 ريال سنويًا حيز النفاذ تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء في هذا الشأن.

9600 ريال .. بدء المرحلة الأولى من قرار فرض مقابل مالي على كل فرد من العمالة المنزلية أكثر من 4 عاملين للفرد السعودي و2 للمقيم#برنامج_سيدتي #روتانا_خليجية pic.twitter.com/91RB3iBtLK

— برنامج سيدتي (@sayyidaty) May 22, 2022

تفاصيل المقابل المالي

وتضمن قرار مجلس الوزراء النص على فرض مقابل مالي على كل فرد من العمالة المنزلية التي تزيد على (4) عاملين للفرد السعودي، وعلى (2) من العمالة المنزلية للمقيم بمبلغ (9600) ريال لكل عامل إضافي سنويًا، ويستثنى من ذلك الحالات الإنسانية التي تتطلب أكثر من الحد المسموح به مثل حالات الرعاية الطبية وحالات رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة وذلك وفق الضوابط والاشتراطات التي تضعها اللجنة المشكلة لذلك.

الشريحة المستهدفة

وبينت الوزارة محدودية شريحة الأفراد المستهدفة بهذا القرار وأن التطبيق سيتم على مرحلتين، بحيث تبدأ المرحلة الأولى من هذا القرار اعتبارًا من تاريخ 21 / 10 / 1443 هـ، وسيكون ذلك على العمالة المنزلية القادمة الجديدة لمن يتجاوز لديه عدد العاملين المنزليين على (4) للسعودي الفرد، وعلى (2) للمقيم، وستكون المرحلة الثانية اعتبارًا من تاريخ 21 / 10 / 1444 هـ، على العمالة المنزلية الجديدة والحالية التي تزيد على (4) للسعودي، و(2) للمقيم.