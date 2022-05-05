يبدأ اليوم الخميس تطبيق قرار مجلس الوزراء بإيقاف استيراد الشاحنات المخصصة لنقل البضائع التي يزيد عمرها التشغيلي على 5 سنوات من سنة الصنع، على أن يكون احتساب الموديل بداية شهر يناير من سنة الصنع.

تفاصيل القرار:

وأكدت الهيئة العامة للنقل أن القرار سيطبق على شاحنات النقل الثقيل المخصصة لنقل البضائع والتي يزيد وزنها الإجمالي على 3.5 طن، سواء كانت شاحنة مفردة، أو قاطرة، أو مقطورة، أو أنصاف المقطورات.

المحافظة على البيئة:

وأبانت أن القرار سيسهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية بالمحافظة على البيئة، وتخفيف الانبعاثات الكربونية والتلوث، إضافة إلى تخفيف معدل استهلاك الوقود، وانخفاض تكاليف التشغيل والصيانة.