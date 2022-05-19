أعلن الخبير التقني فيصل السيف، عن ميزة جديدة في تطبيق الواتساب الأكثر انتشارًا في العالم.

وقال السيف، عبر حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “إن تطبيق واتساب يعمل على ميزة جديدة تسمح للمستخدمين بمغادرة الدردشات الجماعية بصمت”.

تفاصيل الميزة الجديدة

وأضاف الخبير التقني، فيصل السيف، أن هذه الميزة تتيح مغادرة الدردشات الجماعية بدلًا من إخطار جميع أعضاء المجموعة عند قيام أحد المستخدمين بذلك.