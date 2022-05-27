بمناسبة تنظيم الرئاسة لندوة “الفتوى في الحرمين الشريفين وأثرها في التيسير على قاصديهما”، تستعرض الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي تطور الفتوى والاستفادة من التقنية الحديثة.

وتعتني المملكة بضيوف وقاصدي الحرمين الشريفين وتوفر كافة سبل الراحة لهم، حيث تعمل الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي على تطوير الخدمات الذكية والتقنية لقاصدي الحرمين الشريفين؛ وذلك للارتقاء بمنظومة الخدمات المقدمة لضيوف بيت الله الحرام.

ذكاء اصطناعي:

وسخرت وكالة الشؤون التوجيهية والإرشادية، ممثلةً في إدارة إرشاد السائلينـ التقنية الحديثة والذكاء الاصطناعي في الارتقاء بالخدمات المقدمة لإجابة السائلينـ وذلك بتوفير جهاز الروبوت التوجيهي للقاصدين.

والذي يعمل على توجيه الحجاج والمعتمرين بكيفية أداء المناسك، والإفتاء والإجابة على السائلين من قاصدي المسجد الحرام، مع إمكانية إضافة الترجمة الفورية للغات، وكذلك التواصل مع المشايخ عن بعد، ووضع عدد من التوجيهات التعريفية بأكثر من لغة، كل ذلك يتم عن طريق التحكم بالروبوت عن بعد.

روبوت توجيهي:

ويدعم الروبوت التوجيهي 11 لغة وهي: اللغة العربية، الإنجليزية، الفرنسية، الروسية، الفارسية، التركية، الملاوية، الأوردو، الصينية، البنغالية، الهوسا، كما يحتوي الروبوت على شاشة (21 بوصة) تعمل باللمس يمكن الاستفادة منها بعمل عدد من الخدمات التي تهم قاصدي المسجد الحرام من توجيه وإرشاد وإبداء رأي.

مواصفات الروبوت:

ويحتوي الروبوت على (4) عجلات مزودة بنظام إيقاف ذكي تسمح بتحريكه بشكل سلس ومرن، مع نظام كاميرات أمامية وسفلية عالية الدقة والوضوح في نقل الصورة، حيث تسمح بالتقاط تصوير محيطي للمكان، وسماعات ذات وضوح عالٍ في الصوت، وميكروفون بجودة التقاط عالية تسمح بنقل واضح للصوت، ويعمل الروبوت على نظام الشبكة اللاسلكية واي فاي وبسرعة ٥ جيجا هرتز تمكن من انتقال سريع وعالٍ للبيانات.