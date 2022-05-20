يخيم الغموض على مصير الفرنسي كيليان مبابي مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان الفرنسي بعد نهاية الموسم الرياضي الحالي.

مبابي قد يجدد عقده

وأشار مراسل قناة سكاي سبورت، خبير سوق الانتقالات، جيانلوكا دي مارزيو، إلى أن المهاجم الفرنسي مبابي اقترب من تجديد عقده مع سان جيرمان، على الرغم من اتفاقه شفهيًا على الانتقال إلى ريال مدريد.

وأضاف: “كيليان تلقى عرضًا مغريًا مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان، يفوق الأمور المالية، دفعه لتغيير قراره، وستكون الساعات القادمة حاسمة للغاية”.

وذكرت شبكة RMC سبورت: “تفاؤل ريال مدريد بشأن ضم مبابي بدأ في التراجع، ولم يعد ريال مدريد واثقا من اختيار اللاعب”، فيما أكدت تقارير أن كيليان سيتخذ قراره بعد مباراة ميتز، غدًا، في الجولة الأخيرة من الدوري الفرنسي.

جدل بشأن مستقبل مبابي

ويلعب مبابي في صفوف باريس سان جيرمان الفرنسي منذ صيف عام 2017، قادمًا من موناكو مقابل 180 مليون يورو، وينتهي تعاقده بنهاية الموسم الحالي، وارتبط اسمه بالانتقال إلى ريال مدريد.