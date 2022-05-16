كشف مقدم برنامج “شوت”، عبدالرحمن الحميدي، عن تطور جديد في أزمة النصر والاتحاد والمهاجم المغربي عبدالرزاق حمدالله.

تطور جديد في مشكلة النصر والاتحاد وحمدالله:

وكان النصر قد أصدر بيانًا بشأن شكواه ضد العميد وحامد البلوي وعبدالرزاق حمدالله، بسبب التحريض والتفاوض مع اللاعب أثناء تعاقده، وأصدر اتحاد الكرة بيانًا للرد، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وقال عبدالرحمن الحميدي: “هناك أنباء واردة للبرنامج في قضية النصر والاتحاد وحمدالله بأنهم طالبوا اتحاد الكرة ولجنة الاحتراف تحويل القضية للجهات المختصة خارج الإطار الرياضي”.

القرار سيكون رياضيًّا في أزمة حمدالله:

وعلق الرئيس التنفيذي السابق بنادي الاتحاد، حمد الصنيع قائلًا: “للأسف خلال كل فترة توقف تكثر المواضيع في هذا الشأن، وأعتقد أن القرار في قضية حمدالله سيكون رياضي ولن يخرج عنها”.

وتابع: “من الممكن أن يكون هناك تأكد من التسجيلات في جهات أخرى مختصة بعيد عن الرياضة، حيث إن لجنة الاحتراف لها الحق في الاستعانة بأي خبراء من بعض الأدلة، ولكن القرار في النهاية سيكون رياضيًّا ولن يخرج عن ذلك”.

ولفت الرئيس التنفيذي السابق بنادي الاتحاد، إلى أن أقصى عقوبة ممكنة في هذه الأزمة، هي حرمان النادي من تسجيل لاعبين جدد أو إيقاف عبدالرزاق حمدالله وعقوبات مالية.