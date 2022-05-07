حسم التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، الشوط الأول من مباراة الفيحاء والحزم بالجولة الـ26 من بطولة كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وكان ذعار العتيبي منح التقدم لـ الحزم بالدقيقة السابعة عشرة، ثم تعادل اللاعب ترايكوفسكي للفريق البرتقالي بالدقيقة الـ45.