حسم التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، الشوط الأول من مباراة الفيحاء والحزم بالجولة الـ26 من بطولة كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
هدددددف!⚽️
هدف التعادل لـ #الفيحاء عن طريق ترايكوفسكي .
الحزم 1 × 1 الفيحاء#الحزم_الفيحاء#SPL | #SSC pic.twitter.com/k1msR4aTbn
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) May 7, 2022
وكان ذعار العتيبي منح التقدم لـ الحزم بالدقيقة السابعة عشرة، ثم تعادل اللاعب ترايكوفسكي للفريق البرتقالي بالدقيقة الـ45.
هدددددف!⚽️
د17' الهدف الأول لـ #الحزم عن طريق ذعار العتيبي.
الحزم 1 × 0 الفيحاء#الحزم_الفيحاء#SPL | #SSC pic.twitter.com/2FBTgUexjC
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) May 7, 2022
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